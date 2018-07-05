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Ситуация на Украине 37 минут назад

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5 июля 201822:53

Юлия Тимошенко раскрыла коварный план президента Украины

Петр Порошенко ведет переговоры с лидерами ДНР и ЛНР, чтобы ввести на Украине военное положение и остаться у власти на второй срок. Такими подозрениями поделилась лидер партии "Батькивщина", украинская экс-премьер Юлия Тимошенко.

При объявлении военного положения, поясняет РИА Новости, проводить очередные президентские выборы на Украине, запланированные на 31 марта 2019 года, нельзя. Юлия Тимошенко уже объявила, что готова участвовать в борьбе за президентский пост. В выборах она уже неоднократно принимала участие, но еще ни разу в них не праздновала победу.

Порошенко может ввести военное положение без всяких переговоров, отметил представитель Луганской народной республики в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник. Правда, власть президента Украины ограничивается только той частью Украины, подчеркнул Мирошник, которую контролирует Киев.

Родион Мирошник подчеркнул, что для Порошенко и Тимошенко война служит всего лишь инструментом достижения власти, а сожаление по погибшим и покалеченным для них — откровенное лицемерие.

Он подчеркнул, что Порошенко ни тайно, ни явно не выходил на переговоры с республиками Донбасса. По мнению Мирошника, переговоры и прямой диалог с Киевом – дело будущего.

Порошенко боится проведения любых выборов, так как видит реальное положение дел в рейтинге симпатий украинцев, считает народный депутат Украины Евгений Мураев. Если же президент досрочно сложит полномочия, то принимать участие во внеочередных выборах право потеряет. При этом Порошенко, считает депутат Рады, может назначить досрочные парламентские выборы за полгода до президентских. Вполне возможно, подчеркнул Мураев, что Порошенко в конце августа 2018 года попытается задействовать все виды ресурсов для того, чтобы получить максимум мандатов в парламенте.

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