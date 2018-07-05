Тема:
Ситуация на Украине 37 минут назад
Юлия Тимошенко раскрыла коварный план президента Украины
Петр Порошенко ведет переговоры с лидерами ДНР и ЛНР, чтобы ввести на Украине военное положение и остаться у власти на второй срок. Такими подозрениями поделилась лидер партии "Батькивщина", украинская экс-премьер Юлия Тимошенко.
При объявлении военного положения, поясняет РИА Новости, проводить очередные президентские выборы на Украине, запланированные на 31 марта 2019 года, нельзя. Юлия Тимошенко уже объявила, что готова участвовать в борьбе за президентский пост. В выборах она уже неоднократно принимала участие, но еще ни разу в них не праздновала победу.
Порошенко может ввести военное положение без всяких переговоров, отметил представитель Луганской народной республики в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник. Правда, власть президента Украины ограничивается только той частью Украины, подчеркнул Мирошник, которую контролирует Киев.
Родион Мирошник подчеркнул, что для Порошенко и Тимошенко война служит всего лишь инструментом достижения власти, а сожаление по погибшим и покалеченным для них — откровенное лицемерие.
Он подчеркнул, что Порошенко ни тайно, ни явно не выходил на переговоры с республиками Донбасса. По мнению Мирошника, переговоры и прямой диалог с Киевом – дело будущего.
Порошенко боится проведения любых выборов, так как видит реальное положение дел в рейтинге симпатий украинцев, считает народный депутат Украины Евгений Мураев. Если же президент досрочно сложит полномочия, то принимать участие во внеочередных выборах право потеряет. При этом Порошенко, считает депутат Рады, может назначить досрочные парламентские выборы за полгода до президентских. Вполне возможно, подчеркнул Мураев, что Порошенко в конце августа 2018 года попытается задействовать все виды ресурсов для того, чтобы получить максимум мандатов в парламенте.
Ранее по теме
-
Украина готова передать России 13 граждан, в том числе и Вышинского5 часов назад
-
История по версии Порошенко: князь Владимир крестил Украину20 часов назад
-
Киев готов обменять 23 россиян на украинцев, Вышинский - под вопросом2 суток назад
-
В вооруженных силах Украины грядет "декоммунизация"2 суток назад
-
Турчинов уточнил, когда Украина была морской державой4 суток назад
-
Недоделанный "Оплот" вскрыл системные проблемы украинской армии4 суток назад
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
В четвертьфинале чемпионата мира Россия сыграет с Хорватией
- Сборная Швеции пробилась в четвертьфинал турнира
- Головин: перед турниром мы понимали, что можем дойти до финала
- Англичане в серии пенальти обыграли колумбийцев
- Видео всех матчей чемпионата мира полностью. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Найден новый след "Новичка"
- Украина готова передать России 13 граждан
- 388 тысяч рублей: Госдума раскрыла зарплаты депутатов
- Матери ребенка-инвалида грозит до 8 лет тюрьмы
- "Натали Турс" начала выплаты пострадавшим клиентам
Самое читаемое
-
Родня сбившего насмерть беременную в центре столицы утверждает, что он не подонок
- В 33 года внезапно умер звезда команды КВН
- В России выявили массовый недолив на АЗС
- В Москве лифт с пассажиром сорвался с 40-го этажа
- В Сочи автомобиль сбил шестерых пешеходов на тротуаре. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Lada Vesta стала абсолютным бестселлером авторынка
- В России выросли продажи легковых автомобилей (не помешал даже ЧМ-2018)
- Независимые АЗС признали недолив топлива на заправках
- Владельцы какие "бэушных" автомобилей торгуются охотнее?
- "Народные инспекторы" будут снимать нарушения ПДД на смартфоны
Экономика
-
Госдума ввела налог на допдоход (НДД) для нефтяников
- Президент России подписал изменения в бюджет 2018 года
- Госдума приняла закон о снижении акцизов на топливо
- Где работают больше всего: топ-10 стран мира
- Кто заинтересован в резком росте цен на нефть?
Недвижимость
-
Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Елена Воробей обвинила риелтора в мошенничестве
- Москвичи сдают единственное жилье, чтобы заработать на болельщиках
- Ипотека под 4%: кто попадет в программу
- Московские районы, где новостройки не продают
Вести.Медицина
-
Что есть для иммунитета: 5 простых, но важных продуктов
- Инструкция: как правильно есть вредную еду
- Как облегчить головную боль: 5 неочевидных способов, которые работают
- Как выглядит идеальное человеческое тело (спойлер: совсем не так, как вы думаете)
- Грубость так же заразна, как простуда
Вести в 20.00
-
Узники пещеры: новые кадры
- Матери-одиночке грозит срок по наркотической статье
- "Турпомощь" решает проблемы клиентов "Натали турс"
Москва 24
-
В Гидрометцентре дали прогноз о повторе аномальной жары 2010 года
- Москвичку отправили к психиатру из-за сообщения о подготовке теракта
- Из-за жары в Подмосковье активизировались гадюки
- Где в столице можно посмотреть трансляции чемпионата мира по футболу
- Сухим из воды. Один день из жизни спасателя-водолаза
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
Вести-Москва
-
В столичном зоопарке появился живой талисман нашей сборной по футболу
- "Натали Турс" начала выплаты пострадавшим клиентам
- В Подмосковье упростили оплату проезда банковской картой
- Продажу микродолей в квартирах могут запретить до конца июля
- В московском метро готовятся к открытию сразу семь новых станций
- Вместо реставрации исторических зданий - вандализм
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Может ли аспирин предотвратить развитие болезни Альцгеймера?
- Электростимуляция мозга уменьшила преступные наклонности людей
- Гибкий робот-дракон пролетит сквозь любую щель
- На Земле в полтора раза больше рек, чем считалось
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков