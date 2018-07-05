Россиянин Шубенков выиграл этап Бриллиантовой лиги в Лозанне

Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал победителем этапа Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне. Выступающий на международных соревнованиях в нейтральном статусе россиянин первенствовал в беге на дистанции 110 метров с барьерами.

Победное время Шубенкова составило 12,95 секунды. Следом за ним на пьедестале также расположился американский барьерист Девон Аллен с результатом 13,29 секунд и француз Паскаль Мартино-Лагард (13,30).

Ранее Шубенков не смог завершить свои выступления на соревнованиях в Париже. Россиянин совершил фальстарт.