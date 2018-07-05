В Праге произошла крупная утечка газа

Большая утечка газа произошла в историческом центре Праги. Полиция уже эвакуировала более 500 человек.

В районе прекращено движение общественного транспорта; работают пожарные и полиция. Вход в район всем посторонним, включая репортеров, запрещен. Из нескольких домов полиция вынуждена эвакуировала более 500 жителей, сообщают РИА Новости.