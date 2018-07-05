Федор Смолов может перейти в "Локомотив"

Нападающий сборной России и "Краснодара" Федор Смолов в нынешнее трансферное окно может перейти в московский "Локомотив". Сообщается, что руководство краснодарского клуба готово рассмотреть возможность продажи своего футболиста в стан железнодорожников.

Однако в "Краснодаре" продадут Смолова в случае поступления со стороны чемпиона России достойного с финансовой точки предложения, сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что Смолов может стать заменой португальцу Эдеру и бразильцу Ари. Оба игрока находились в "Локомотиве" на правах аренды и соглашения с ними продлены не были.

Напомним, что ранее к Смолову проявляли интерес "Зенит", "Спартак", английский "Вест Хэм" и ряд других европейских клубов. На данный момент форвард находится в расположении национальной сборной России, с которой готовится к матчу 1/4 финала чемпионата мира против сборной Хорватии. На текущем мундиале он принял участие во всех четырех играх. Голами отметиться ему не удавалось.