Ветеран стал почетным гражданином Калининграда с третьей попытки

Ветеран Великой Отечественной войны Борис Пирожков стал почетным гражданином Калининграда. Правда, получить это звание ему удалось лишь с третьего раза. Местные власти до этого отказывали в награде 92-летнему герою штурма Кёнигсберга, а теперь единогласно решили ее присвоить. Что повлияло на их решение?

Получить такой подарок к своему грядущему 93-му дню рождения Борис Пирожков даже не рассчитывал. Ветеран Великой отечественной, герой штурма Кенигсберга, механик-водитель легендарного Т-34, он награжден всеми возможными наградами — 60 медалей в общей сложности. Но вот звания почетного гражданина Калининграда у него нет.

"Уже второй раз меня представляют. Один раз там коммунисты прошли. А второй раз они двинули меня. Я говорю: не возражаю, но, ребят, там все продумано; оно так и получилось", — говорит Борис Пирожков.

Кто и о чем думал на заседании городского совета, где рассматривали кандидатуру ветерана, неизвестно; голосование тайное. Зато известен результат: часть бюллетеней оказалась испорчена, а мнения более аккуратных депутатов разделились. Так что необходимого минимума (18 голосов) не набралось: за – 11, против — 9.

Судя по записям, ни у кого из присутствовавших в зале депутатов такой результат не вызвал возражений в отличие от тех, за кого они все-таки проголосовали. Вице-премьер областного правительства, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко за присужденное ей звание почетного гражданина Калининграда поблагодарила, но принимать его в сложившейся ситуации отказалась.

"Я готова принять звание только вместе с человеком, который достоин этого более, чем кто бы то ни был! Борис Петрович Пирожков дважды горел в боевой машине, во время штурма Кёнигсберга его танк был подбит. Боец сумел выбраться из машины, но День Победы встретил в госпитале. Ведь если не такие люди, как он, Калининград никогда не стал бы Калининградом", — заявила она.

Может быть, подействовал авторитет областного вице-премьера, а может, общественное возмущение. Но вопреки правилам и регламенту депутатам пришлось собираться вновь, чтобы повнимательней присмотреться к кандидатуре ветерана.

"Действительно, это было такое общественное мнение, и оно было, мне кажется, единым, — говорит председатель городского совета Андрей Кропоткин. — И мной было принято решение, я обзвонил всех депутатов, чтобы еще раз пересмотреть".

В этот раз все получилось: двадцать депутатов горсовета единогласно присвоили Борису Пирожкову звание почетного гражданина.

"С гордостью я воспринял это дело, я думаю, что оправдаю доверие. Не будет им стыдно, особенно депутатскому корпусу, особенно тому руководству, кто меня рекомендовал и утверждал", — говорит ветеран.

Эти слова благодарности Борис Пирожков обязательно повторит еще раз 21 июля на дне города, где ему и должны вручить удостоверение, которое ему дали только с третьей попытки.