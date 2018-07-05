Действующая чемпионка Уимблдона Мугуруса проиграла во втором круге

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, являющаяся действующей победительницей Уимблдона, не смогла защитить свой титул. Испанка выбыла из борьбы за титул во втором круге травяного турнира в Великобритании.

Соперницей испанки была представительница Бельгии Элисон Ван Эйтванк, которая победила Мугурусу по итогам трех сетов. Итоговый счет 5:7, 6:2, 6:1 в пользу бельгийки. Соперницы провели на корте 1 час и 52 минуты. Отметим, что Ван Эйтванк посеяна на турнире под 47-м номером, в то время как Мугуруса – под третьим. Для бельгийской теннисистки эта победа стал первой в карьеры над соперницей из первой десятки рейтинга WTA.

В следующем круге Ван Эйтванк встретится с эстонкой Аннет Контавейт, которая имеет 22 номер посева.