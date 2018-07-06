Дочь бывшего чиновника призналась в крупном мошенничестве

На месяц продлен срок содержания под стражей Елене Слабиковой — дочери бывшего руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора, проходящего по делу о хищениях. Она призналась в особо крупном мошенничестве.

Слабикова и ее отец Григорий Слабиков, который был арестован два месяца назад, проходят фигурантами по делу о хищении более четырех миллиардов рублей. Сам Слабиков частично признал свою вину.

По информации ТАСС, члены семьи Слабикова владеют недвижимостью, транспортными средствами, стоимость которых значительно превышает их совокупный доход за длительный период времени.