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6 июля 201800:45

США опубликовали видеозаписи своих ядерных испытаний

фото: Global Look Press

Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса, занимающаяся разработкой американского ядерного оружия, разместила в своем YouTube более 250 видеозаписей ядерных испытаний, которые проводились в середине XX века.

Среди видеосюжетов есть относящиеся к "Операции "Типот" (Невада, 1955 год), "Операции "Хардтэк-2" (Невада, 1958 год), а также "Операции "Доминик" (Тихий океан, 1962 год).

По словам сотрудника лаборатории Грега Спиггса, если сохранить историю этих испытаний и продемонстрировать, насколько велика мощь этого оружия и на какие масштабные разрушения оно способно, то, возможно, люди не захотят его использовать.

За период с 1945 года по 1962 год США осуществили 210 ядерных испытаний, сообщает ТАСС.

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