В центре Москвы горит жилой дом

На Пятницкой улице в центре Москвы горит четырехэтажный жилой дом. По данным МЧС, до прибытия пожарных здание самостоятельно покинули 20 человек. Пожарные спасли двух женщин.

Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров, огонь охватил крышу. Пожару присвоена вторая категория сложности из пяти возможных. Сведений о пострадавших не поступало.