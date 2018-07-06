Тренер Франции Дешам: в игре с Уругваем придется запастись терпением

Главный тренер футбольной сборной Франции Дидье Дешам накануне поединка матча 1/4 финала чемпионата мира против команды Уругвая отметил хорошо организованную оборону соперника. По мнению специалиста, его подопечным надо запастись терпением ради победы.

"Сборная Уругвая кардинально отличается от Аргентины, — приводит слова Дешама Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт ФИФА – Соперник имеет хорошо организованную линию защиты и нам необходимо играть терпеливо. Они пропускают мало голов – до чемпионата мира они в последний раз пропускали лишь в ноябре. Они играют очень эффективно в обороне и в то же время знают, как атаковать".

"Чтобы их обыграть – надо быть более чем терпеливыми. Нам требуется хорошая игра и в защите, и в нападении. Также мы приняли к своему сведению их преимущество при исполнении стандартов. Их игроки таким образом забили пять мячей из семи. Это чемпионат мира, и здесь любая команда играет на высшем уровне".

Напомним, что четвертьфинальный матч между Уругваем и Францией состоится шестого июля в Нижнем Новгороде. Прямая трансляция поединка будет показана на сайте Вести.Ru. Начало в 17:00 по московскому времени.