К спасению таиландских школьников хочет подключиться сам Илон Маск

Представители американского предпринимателя Илона Маска ведут переговоры с властями Таиланда по поводу возможности оказания помощи в спасении школьников, которых обнаружили в затопленной пещере.

В частности, рассматривается возможность использования бурильной техники и мощных энергобатарей. О согласии таиландцев пока неизвестно, сообщает ТАСС.

О происшествии стало известно 23 июня, когда сотрудники национального парка обнаружили возле входа в пещеру Кхао Луанг мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Оказалось, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам и их тренеру, которые несколькими днями ранее пропали на прогулке.

Спасатели пробурили несколько отверстий, однако до необходимого места так и не удалось добраться.

Помимо этого, насосы круглосуточно откачивают из пещеры воду, но темпы понижения ее уровня слишком малы; возобновившиеся ливни могут свести эти усилия на нет.

Если будет принято решение о выведении детей подводным путем (этот вариант считается основным), им придется в сопровождении пловцов преодолеть под водой около пяти километров.

На случай непредвиденной ситуации детей обеспечили продуктами питания и медикаментами примерно на четыре месяца.

До настоящего момента для связи между поверхностью и пещерой используется войсковой полевой телефон.