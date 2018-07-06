"Реал" подписал контракт с защитником сборной Испании

Мадридский "Реал" совершил первый трансфер в нынешнее межсезонье. "Королевский клуб" подписал контракт с защитником "Реал Сосьедада" и сборной Испании Альваро Одриосолой. Срок соглашения рассчитан на шесть лет.

Более подробные детали сделки между сторонами не разглашаются, однако согласно информации СМИ, сумма трансфера составила порядка 40 миллионов евро. Интернет портал Transfermarkt оценивает 22-летнего испанского футболиста в 25 миллионов евро.

Сообщается, что главным инициатором сделки стал новый наставник "сливочных" Хулен Лопетеги, который ранее уже работал с Одриосолой в сборной Испании. Игрок в том числе находился в заявке "красной фурии" и на чемпионате мира в России, однако под руководством нового главного испанской сборной Фернандо Йерро так и не получил игрового времени.