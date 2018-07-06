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6 июля 201804:01

Залезшей на Статую Свободы американке грозит тюремный срок

Global Look Press

Власти Нью-Йорка предъявили обвинения участнице акции протеста, просидевшей почти четыре часа у подножия одной из главных достопримечательностей мегаполиса — Статуи Свободы.

44-летнюю женщину обвинили в незаконном проникновении на закрытую территорию, неповиновении полиции, а также препятствовании работе правительственных учреждений. По каждому из обвинений ей может грозить по полугоду тюремного заключения.

В среду американка участвовала в манифестации против иммиграционной политики Дональда Трампа. Полиция задержала семерых участников, но женщина забралась на подножие статуи, откуда ее сняли после долгих переговоров.

В последние недели ряд политических оппонентов Трампа выступил за запрет Иммиграционно-таможенной службы США. Службу обвиняли, в частности, в чрезмерно жестоком обращении с нелегалами, сообщает ТАСС.

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