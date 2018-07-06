Российский легкоатлет Лысенко победил на этапе Бриллиантовой лиги

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко стал победителем этапа Бриллиантовой лиги, который проходит в швейцарской Лозанне. Россиянин праздновал успех, продемонстрировав свой лучший результат в текущем сезоне.

Победу Лысенко принес прыжок на 2,37 метра. Планку на данной высоте спортсмен преодолел с первой попытки. Второй результат показал австралиец Брэндон Старк, который покорил планку на высоте 2,29 метра. Третьим стал американский прыгун Джерон Робинсон (2,29).

Также отметим, что в Лозанне еще одно призовое место завоевала еще одна представительница России – Анжелика Сидорова. Она заняла третье место в прыжках с шестом, прыгнув на 4,82 метра. Ее опередили гречанка Екатерини Стефаниди и американка Дженнифер Сур, ставшие первой и второй соответственно.

Напомним, что российские спортсмены принимают участие в международных стартах в нейтральном статусе. Главной причиной такого решения является временное отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).