Пожар в центре Москвы потушен

Потушен пожар в четырехэтажном доме на Пятницкой улице в Москве. До прибытия МЧС здание покинули 20 человек, пожарные спасли двух женщин.

По предварительным данным, возгорание произошло в одной из квартир (всего из 32), после чего пожар перекинулся на четвертый этаж и кровлю. Для жильцов подготовлены пункты временного размещения, они обеспечены едой и водой, сообщает ТАСС.

По словам заместителя градоначальника Петра Бирюкова, угрозы обрушения здания нет; с утра начнутся восстановительные мероприятия.

Проливка очагов пожара может продлиться до трех часов ночи.