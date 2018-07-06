Конец "Аум Синрикё": вместе с Асахарой повесили его приспешников

Сёко Асахара, руководитель тоталитарной секты "Аум Синрикё" (запрещена в России) казнен. Вместе с ним в Японии повешены шесть его приспешников.

Один из них выполнял в организации функции военного министра​​​. В 1993 году руководил строительством завода по производству зарина в одном из подразделений секты. В начале 1990-х годов приезжал в Россию, закупал автоматы Калашникова, сообщает РИА Новости.

Кроме того, были казнены главный координатор газовой атаки и "министр внутренних дел духовного императора", который непосредственно распылял в метро зарин.

Секта "Аум Синрикё" была организована в 1987 году Сёко Асахарой. Ее численность достигала 50 тысяч человек, из них более 10 тысяч — в России, где "Аум" пыталась вести активную деятельность.

В 1994 году адепты "Аум Синрикё" распылили газ зарин в городе Мацумото, погибли семь человек. В марте 1995 года сектанты распылили зарин в метро Токио, 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления.

Тогда полиция арестовала около 30 руководителей секты, 13 из них, в том числе и Асахаре, вынесены смертные приговоры.

Весной этого года приговоренных к смерти распределили по разным тюрьмам Японии, что означало подготовку к приведению в исполнение смертных приговоров.