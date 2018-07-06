Формула-1 может расшириться до 23 Гран-при

Чемпионат мира по автогонкам в классе "Формула-1" со следующего сезона может стать длиннее на несколько этапов. Сообщается, что в 2019 году количество проводимых в сезоне Гран-при может расшириться до 23. На данный момент чемпионат вмещает в себя 21 этап.

Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на журналиста Джо Сейварда, такое предложение рассматривалось на заседании стратегической группы, о чем рассказал директор Force India Отмар Зафнауэр. При этом уточняется, что изменения коснутся заокеанских этапов, в то время как число европейской части гонок останется прежней.

Напомним, что ближайшим этапом "Формулы-1" станет гонка в британском Сильверстоуне. Гонка состоится восьмого июля.