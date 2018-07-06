На всех денег не хватит: эксперты оценили платежеспособность "Натали-Турс"

"Натали-Турс" продала около 10 тысяч туров с вылетом до 1 октября на сумму 15 млн долларов. И гарантий в 150,5 млн рублей для выплат всем клиентам не хватит, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

По ее словам, чтобы туристы могли получить компенсации, туроператор должен объявить об остановке деятельности. Но глава компании снова подтвердил, что будет пытаться возместить затраты не в виде денег, а в виде гарантийных обязательств, по которым люди смогут отдохнуть в следующем году.

Фактически он делает туристов заложниками ситуации, резюмирует Ирина Тюрина.

"Согласятся на "гарантийные обязательства" — возникает крайне сомнительная перспектива фактически через год воспользоваться услугами туроператора, который один раз их уже обманул. Не согласятся — получат гораздо меньше, чем заплатили", — подчеркивает она в интервью "Интерфаксу".

По ее мнению, юридическая сила и реальность выполнения гарантийных обязательств ничем не подкреплена, поэтому лучше обращаться с претензиями на возврат, а в случае отказа от выплат — в суд.