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6 июля 201807:13

Путин: решение о переносе столицы Казахстана было правильным

Решение о переносе столицы Казахстана из Алма-Аты в Астану 20 лет назад было правильным, считает президент России Владимир Путин. Он дал интервью главе телерадиокомплекса президента Казахстана в преддверии дня города.

"Астана действительно превратилась в столицу независимого суверенного государства; в ней сочетаются и современная архитектура, и национальный колорит", — заявил российский президент.

По его словам, все в ней развивается по плану; примерно так же, как развивался в свое время Петербург при Петре I в России.

"Думаю, развитие такого города — это большое достижение Казахстана и, конечно, это результат огромной работы президента Нурсултана Назарбаева, — подчеркнул Владимир Путин. — Он очень красиво реализовал эту идею. Все, что там есть, в основном это его заслуга; я знаю, он мне рассказывал, он сам даже думал о том, что, где и как разместить".

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