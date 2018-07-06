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6 июля 201807:40

"Венера" устала бороздить просторы Вселенной

фото: Global Look Press

Неудачно запущенная к Венере советская станция после полувека путешествия в космосе в ближайшие годы упадет на Землю. Об этом заявил историк космонавтики Павел Шубин.

27 марта 1972 года бороздить космос отправилась станция "Венера-8"​​​. 31 марта была предпринята попытка запуска ее "близнеца", но произошел сбой и двигатель выключился. Станция вместе с разгонным блоком осталась вращаться вокруг Земли. Чтобы не сообщать о неудаче, вместо имени "Венера-9" аппарат получил название "Космос-482". Тем временем "Венера-8" совершила посадку на поверхность второй от Солнца планеты.

По словам Павла Шубина, станция "Космос-482" вернется к нам в ближайшие 4-7 лет. Точно определить сложно из-за ее неизвестной ориентации. Он предположил, что приземление произойдет между 52 градусами северной и 52 градусами южной широты.

Как заявил ученый, найти аппарат любопытно по многим причинам – научным, археологическим и историческим.

"На Землю еще не возвращался аппарат после полувекового нахождения в космосе. Очень интересно посмотреть, как повлиял такой длительный полет на материалы, находящиеся в спускаемом аппарате", — заявил он в интервью РИА Новости.

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