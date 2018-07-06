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Нелегалы в Европе 4 минуты назад
Миграционный кризис: Меркель и Орбан не смогли договориться
Германия отказалась от идеи создавать транзитные лагеря для мигрантов на границе. Об этом сообщила лидер социал-демократов Андреа Налес по итогам переговоров внутри правящей коалиции. Вместо этого для беженцев ускорят порядок рассмотрения запросов на получение убежища.
Новый виток миграционного кризиса и очередной раунд переговоров по его решению. Так ранее весьма открытый для мигрантов Ближнего Востока Берлин встает на путь защиты своих границ от нелегалов. Канцлер Ангела Меркель изо дня в день совершает ряд переговоров со странами, которые стоят на аванпосте Европейского союза.
В столице Германии состоялась встреча немецкого лидера с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Оказалось, единства в подходе к миграционной проблеме нет. "У нас очень разный подход к миграционной проблеме. В особенности касательно ситуации внутри Шенгенской зоны – распределение беженцев и прочее. В целом проблема состоит в том, что Венгрия не чувствует себя ответственной за людей, хотя обязана регистрировать их у себя в соответствии с Дублинским соглашением", — подчеркнула Меркель.
Не просто разногласие, а именно проблема — это слово стало лейтмотивом встречи лидеров двух стран. Изначально Венгрия занимала весьма жесткую позицию по миграционному вопросу. Еще в 2015 году Орбан настаивал на укреплении не только внешних, но и внутренних границ ЕС. Ведь по сути для Евросоюза именно Венгрия своего рода ворота, через которые шел поток нелегальных мигрантов из стран Балканского полуострова. Они регистрировались, например, в Греции и уже двигались на Берлин.
"Стратегическая цель Венгрии состоит в том, чтобы защитить Европу, защитить внутренний рынок, который охраняется шенгенским соглашением. И мы хотим убедиться, что он не только охраняется, но и исправно функционирует. И мы не обязаны регистрировать тех, кто прибывает на нашу границу из Греции, — заявил Виктор Орбан. – Мы против того, чтобы Венгрия была первой страной на пути мигрантов в Евросоюз. Поэтому мы считаем, что люди, которых Германия отправляет обратно, должны возвращаться в Грецию, а не в Венгрию. Это будет долгий юридический спор, но мы готовы к этому".
Такой исход встречи премьера Венгрии с канцлером для многих стал неожиданностью. Буквально накануне Виктор Орбан встретился с председателем немецкого парламента Вольфгангом Шойбле. Тогда чувствовалась уверенность, что сделке с немецкой стороной по миграционному вопросу быть. Стороны обсуждали создание транзитных центров на границе Австрии и Германии. Оказалось, есть нюансы.
"Мы должны быть человечными, не создавая при этом фактор притяжения. И единственный известный нам способ поступить — это закрыть границы, помочь странам и не допускать к себе людей, которые приносят неприятности", — считает Орбан.
Если балканский маршрут частично перекрыт, то явно это не единственный путь. Усиливают борьбу с нелегальной миграцией и в Италии. Маттео Сальвини пытается убедить Ливию строить так называемые "отборочные лагеря" у себя дома. То есть еще на территории североафриканского государства выбирать, кто достоин стать беженцем, а кто должен остаться в стране. Впрочем, Сальвини всегда был сторонником жестких мер по отношению к нелегальным мигрантам. Несмотря на некоторые идеи, все-таки он сегодня один из яростных борцов с наплывом непрошенных гостей.
Еще три года назад в самый разгар кризиса в ЕС перебрались больше миллиона человек. Динамика на уменьшение, но до решения проблемы далеко. На следующей неделе Германия, Австрия и Италия предпримут новую попытку найти выход из миграционного кризиса.
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