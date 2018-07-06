Новости Происшествия

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6 июля 201809:46

В Польше разбился МиГ-29: пилот погиб

фото EPA

В Польше разбился самолет МиГ-29 ВВС Польши.

Авиакатастрофа произошла в Варминско-Мазурском воеводстве страны. Самолет, принадлежащий 22-й базе тактической авиации, выполнял ночной полет.

Причины крушения пока неизвестны. Обломки самолета были обнаружены в полутора километрах от города Сакувко (недалеко от Мальборка). Пилот успел катапультироваться, но погиб.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны республики, летчик был опытным: имел более 850 часов налета, в том числе более 600 часов на МиГ-29, выполнял боевые дежурства, неоднократно принимал участие в национальных и международных учениях.

Обстоятельства крушения расследует комиссия по расследованию авиационных происшествий.

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