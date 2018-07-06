Александр Зинченко продолжит карьеру в "Вулверхэмптоне"

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко переходит из "Манчестер Сити" в "Вулверхэмптон Уондерерз". Вернувшиеся в английскую премьер-лигу "волки" заплатят за Зинченко 12 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне Зинченко сыграл за чемпионов Англии 14 матчей во всех турнирах. Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не видит Зинченко игроком основы, и у Александра существуют проблемы с игровой практикой. Зато в "Вулверхэмптоне" он может стать игроком основного состава.

Александр Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году из "Уфы". Сезон 2016/17 он провел в аренде в голландском ПСВ "Эйндховен", а в прошлом сезоне стал чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити".