Шансов спасти туристов, пропавших при крушении катера в Таиланде, почти нет
В Таиланде спасли россиян, попавших в аварию на водном мотоцикле во время шторма. Об этом рассказали в российском генконсульстве. Также у берегов Пхукета из-за сильной бури затонули два судна с туристами. Погибли 18 человек, еще около 50 считаются пропавшими без вести. К поискам присоединились вертолеты, полицейские и рыболовные суда.
Поисково-спасательная операция возобновилась на рассвете. Точное число пропавших без вести — 53 человека, в основном это туристы из Китая. Шансы на спасение крайне малы. Ночью их никто не искал. Накануне к берегу прибило погибшего мужчину в спасательном жилете.
Около 90 пассажиров находились на борту катера "Феникс", когда его накрыла пятиметровая волна. Это произошло недалеко от Пхукета, куда туристы возвращались с острова Кох Рача Яй.
"Мусором забило дренажный насос, поэтому система отвода воды работала недостаточно быстро, чтобы судно оставалось на плаву. После этого внезапно ударило еще несколько волн, судно накренилось и в итоге перевернулось", — рассказал капитан катера Сомчжинг Бунтхам.
Спасенных людей доставляли в спешно организованный прямо на пирсе центр эвакуации, где им оказывали первую помощь, но многих пришлось отправить в больницы. По последним данным, граждан России на борту не было. "Мы передавали сигналы тревоги по радиосвязи и информировали прессу. Ветер по-прежнему очень сильный", — сообщил губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг.
По словам капитана, он распорядился раздать всем пассажирам спасательные жилеты и спустить на воду надувные плоты, но, видимо, времени было очень мало.
Пока неизвестно, насколько велика ответственность команды катера, включая капитана. В Таиланде начинается период муссонных дождей, а в это время в море нужно соблюдать предельную осторожность и уже тем более воздержаться от морских прогулок вдали от берега. Одновременно с "Фениксом" в том же районе накануне перевернулись еще два судна — яхта и катер с другой группой китайских туристов. Но там, судя по всему, обошлось без жертв.
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