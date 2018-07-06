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Антропология 1 час назад

Новости Наука

6 июля 201812:11 Анатолий Глянцев

Стопа двухлетней девочки-австралопитека рассказала, как жили и ходили наши предки 3,32 миллиона лет назад

Слева: стопа девочки-австралопитека под разными углами. Справа: та же стопа (внизу) по сравнению со стопой взрослой особи (вверху).
Фото Jeremy DeSilva, Cody Prang.

Антропологи изучили стопу девочки-австралопитека и сделали выводы о манере её ходьбы и образе жизни. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Science Advanced группой во главе с Зересенаем Алемсегедом (Zeresenay Alemseged) из Чикагского университета.

Вид Australopithecus afarensis (афарский австралопитек) для исследователей не нов. Например, именно к нему принадлежит знаменитая Люси. Однако крайне редко удаётся обнаружить останки детей какого бы то ни было вида из предков и родственников современного человека, относящиеся к столь древней эпохе.

В 2002 году Алемсегед обнаружил почти полный скелет девочки-австралопитека в районе Дикика (Эфиопия). Этим останкам 3,32 миллиона лет. В их числе и практически полная стопа. Она крошечная, размером буквально в палец современного взрослого человека.

Все эти годы учёные буквально перебирали останки по частям, каждую кость подвергая пристальному изучению. Теперь пришла очередь стопы.

"Впервые у нас есть удивительная возможность узнать, на что была похожа ходьба 2,5-летнего [ребёнка] более трёх миллионов лет назад, – говорит первый автор статьи Джереми ДеСильва (Jeremy DeSilva) в пресс-релизе Дартмутского колледжа. – Это самая полная стопа [настолько] древнего малыша, когда-либо обнаруженная".

Изучить анатомию маленького ребёнка значит раскрыть секреты возрастного развития и лучше понять жизнь представителей ушедшего вида. Это, кстати, верно не только для предков человека.

Исследователи стремились понять, чем ножка двухлетней девочки отличается от стопы взрослой особи того же вида, такой как Люси. (Между прочим, пресса окрестила ископаемое дитя "ребёнком Люси", хотя эти останки древнее знаменитого скелета на 200 тысяч лет). Также они пытались реконструировать образ жизни детёнышей австралопитека, определив, как могла использоваться такая нога.

Общий вывод специалистов таков: уже в возрасте 2,5 лет девочка умела вертикально стоять и быстро бегать.

"Ходить на двух ногах – это признак того, что вы человек, но плохо ходить по ландшафту, полному хищников, – это рецепт исчезновения", – объясняет ДеСильва.

Впрочем, по некоторым признакам, малышка много времени проводила и на деревьях. Причём, судя по нескольким деталям (в частности, по строению большого пальца), она прохлаждалась на ветвях дольше, чем взрослые.

"Если вы живете в Африке три миллиона лет назад без огня, без строений и без каких-либо средств защиты, вам лучше быть на дереве, когда сядет солнце", – констатирует ДеСильва.

Ветвистые кроны, как полагают специалисты, были не только убежищем, но и источником сладких плодов, этой важной части рациона австралопитека.

"Эти данные имеют решающее значение для понимания диетической и экологической адаптации этих видов и согласуются с нашими предыдущими исследованиями других участков скелета, особенно лопатки", – отмечает Алемсегед.

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о том, как ходил и лазил по деревьям загадочный Homo naledi. Также мы рассказывали, как эволюционировала человеческая ходьба, и говорили о ровеснике и родственнике австралопитеков, который не был прямоходящим.

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