Вопрос об УДО лидера "Шалтая-Болтая" будет пересмотрен

Вопрос об условно-досрочном освобождении лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева направлен на пересмотр.

Как сообщает РИА Новости, такое решение принял президиум Мосгорсуда принял, рассмотрев кассационную жалобу его адвокатов.

Владимир Аникеев был приговорен в июле прошлого года к двум годам колонии. Всего по делу осуждены три человека. Суд проходил в закрытом режиме, так как дело имело гриф "секретно". Все они обвинялись в том, что вскрывали почту высокопоставленных чиновников ради каких-то политических целей или шантажа, а также что контактировали с ФСБ.

Жертвами их атак стали пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, помощник президента Андрей Белоусов. Переписка из взломанной почты продавалась на интернет-бирже за биткоины. По заверениям участников хакерской группы, их целью была лишь свобода информации и свобода в интернете.