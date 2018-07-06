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"Шалтай-Болтай" 32 минуты назад

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6 июля 201811:36

Вопрос об УДО лидера "Шалтая-Болтая" будет пересмотрен

Артем Коротаев/ТАСС

Вопрос об условно-досрочном освобождении лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева направлен на пересмотр.

Как сообщает РИА Новости, такое решение принял президиум Мосгорсуда принял, рассмотрев кассационную жалобу его адвокатов.

Владимир Аникеев был приговорен в июле прошлого года к двум годам колонии. Всего по делу осуждены три человека. Суд проходил в закрытом режиме, так как дело имело гриф "секретно". Все они обвинялись в том, что вскрывали почту высокопоставленных чиновников ради каких-то политических целей или шантажа, а также что контактировали с ФСБ.

Жертвами их атак стали пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, помощник президента Андрей Белоусов. Переписка из взломанной почты продавалась на интернет-бирже за биткоины. По заверениям участников хакерской группы, их целью была лишь свобода информации и свобода в интернете.

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