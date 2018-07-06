Регистратор запечатлел эффектное попадание молнии в провода в Екатеринбурге

В сети размещены кадры "фейерверка", очевидцами которого стали жители Екатеринбурга, оказавшиеся на улице Шевченко в минувший четверг, 5 июля.

На записи, сделанной автомобильным регистратором, виден момент попадания молнии в провода и последовавшие за этим "спецэффекты".

Водителя автомобиля, из которого велась съемка, не смутило произошедшее и он практически не сбавил скорость, проехав под "дождем" из искр.

Напомним, что накануне в столице Свердловской области прошел сильный ливень с градом, пришедший на смену жаре. В результате буйства стихии были затоплены некоторые городские улицы, оказались повалены деревья.