В Ростовской области двое рабочих погибли, упав с крыши

В городе Белая Калитва Ростовской области двое рабочих погибли, упав с крыши производственного цеха, передает ТАСС.

По данным областного управления СК РФ, ЧП произошло 5 июля. По предварительным данным, рабочие 1976 и 1987 годов рождения упали с высоты 16 метров, от полученных травм они скончались на месте. По факту их гибели СК РФ проводит доследственную проверку.