Сергей Пенкин уснул на лавочке в Москве, и у него все украли

У Сергея Пенкина украли золотую цепочку с крестиком и иконкой, золотое кольцо, iPhone X и часы Saint Honore. Это произошло, когда знаменитый эстрадные певец вышел из кафе в центре Москвы и уснул на лавочке.

Стоимость похищенного устанавливается, проводится проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.