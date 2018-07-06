Ощущение молодости может означать замедленное старение мозга

Кроме биологического возраста человека существует понятие возраста субъективного. Разумеется, речь не о даме в летах, которая скидывает себе десяток-другой лет, чтобы понравиться кавалеру. Важно, на сколько лет человек действительно себя ощущает.

Мы привыкли воспринимать процесс старения как цепь неизбежных изменений организма, в том числе и мозга. Тем не менее, прожитые годы отражаются на всех людях по-разному. Субъективный возраст также является индивидуальным для каждого человека. В связи с этим встаёт вопрос, отражает ли он реальное старение мозга.

Новое исследование, проведённое корейскими учёными из Сеульского национального университета и Университета Йонсей, обнаружило, что пожилые люди, которые ощущают себя моложе своих лет, действительно показывают меньше признаков старения мозга, чем те, которые оценивают себя в соответствии с биологическим возрастом или старше. Его результаты подробно описаны в статье, опубликованной в открытом доступе в издании Frontiers in Aging Neuroscience.

Открытие было сделано на основе анализа данных магнитно-резонансной томографии головного мозга 68 людей в возрасте от 59 до 84 лет. Учёных в первую очередь интересовал объём серого вещества в различных областях. Кроме того, все участники прошли опрос, целью которого было выяснить их субъективный возраст, а также оценить познавательные способности и адекватность восприятия собственного состояния.

В итоге, люди, которые чувствовали себя моложе своего биологического возраста, в большинстве случаев набирали более высокие баллы в тесте на функционирование памяти, они также чаще других считали, что их здоровье вполне удовлетворительно, и были менее склонны сообщать о каких-либо депрессивных симптомах. В среднем, у них оказывался больше и объём серого вещества в ключевых при оценке процессов старения областях головного мозга.

"Мы обнаружили, что люди, которые чувствуют себя моложе, имеют структурные характеристики более молодого мозга, − рассказывает соавтор исследования Чеан Ён Чхей (Jeanyung Chey). − Важно отметить, что эта разница сохраняется даже тогда, когда к рассмотрению принимаются и другие факторы, такие как личностные характеристики, субъективная оценка здоровья, симптомы депрессии и когнитивные функции".

Авторы работы полагают, что люди, которые ощущают себя старше биологического возраста, могут "чувствовать" физиологические процессы старения в своём мозгу, поскольку меньшее количество серого вещества делает для них решение познавательных задач более трудным.

И всё же на данный момент не все сомнения развеяны. Учёные не могут с полной уверенностью сказать, являются ли изученные ими характеристики мозга ответственными за субъективный возраст человека, другими словами, можно ли понять по ним, как он ощущает себя. В связи с этим они подумывают о проведении долгосрочных исследований, чтобы до конца понять наметившуюся связь.

Кроме того, есть ещё один аспект, требующий тщательной проверки. Возможно, те, кто чувствует себя моложе, ведут физически и умственно более активную жизнь, что само по себе может приводить к улучшению состояния здоровья мозга. Подтверждением этому являются и результаты некоторых других исследований, которые освещались авторами проекта "Вести.Наука"(nauka.vesti.ru). Найти их можно в специальном разделе, посвященном старению и долголетию человека.