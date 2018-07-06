Житель Омана оказался на скамье подсудимых после "заезда" через реку во время наводнения

Полиция Омана арестовала безалаберного водителя, предпринявшего неудачную попытку форсировать реку во время наводнения.

Обладатель внедорожника решил преодолеть бурный поток на своем транспортном средстве. Примерно на середине пути ситуация вышла из-под контроля, и мужчина оказался заблокирован в своем авто.

Через некоторое время его спасли, и он благополучно покинул место несостоявшегося ЧП, однако стражи порядка заинтересовались записью "заезда", распространенной в сети.

Как сообщает издание Times of Oman, правоохранители идентифицировали нарушителя и задержали его, дело об опасном вождении уже передано в суд.