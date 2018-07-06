В Германии скончался писатель Олег Юрьев

В Германии скончался советский и российский писатель, поэт и драматург Олег Юрьев. Ему было 58 лет. О его кончине на своей странице в Facebook сообщил поэт Валерий Шубинский.

Олег Юрьев начал заниматься литературным творчеством с 1970-х годов, писал стихи и прозу, работал переводчиком. Печатался в "Вестнике новой литературы", "Звезде", "Новом литературном обозрении" и других изданиях, сообщает РИА Новости. В 1991 году переехал в Германию вместе с семьей.

Произведения Юрьева были переведены на многие языки, его пьесы ставились в Германии, Швейцарии, Франции, Польше, Чехии и других странах.