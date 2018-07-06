В Британии отпустили под залог медсестру, подозреваемую в убийстве младенцев

В Британии медсестру, подозреваемая в убийстве восьми младенцев и покушении на жизнь еще шестерых, отпустили под залог. Об этом сообщили британским СМИ в полиции графства Чешир.

28-летняя Люси Летби была задержана 2 июля. Сейчас полиция продолжают расследование обстоятельств гибели новорожденных в неонатальном отделении больницы Countess of Chester Hospital.

В общей сложности следствие изучает 17 летальных исходов у младенцев в период с марта 2015 года по июль 2016-го, а также 15 случаев, когда у детей была выявлена острая сосудистая недостаточность.

При этом BBC отмечает, что практически никаких сведений о предъявленных медсестре обвинениях нет. Пока даже неизвестно, идет речь об умышленном мотиве, или нет.