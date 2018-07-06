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ЖКХ 33 минуты назад
Прокуратура занялась делом компании "Мобил Элемент"
На счетах этой компании зависли коммунальные платежи тысяч москвичей. Сотрудники долго объясняли все техническим сбоем, но за несколько месяцев деньги так и не нашлись, а жителям начали отключать воду за неуплату. Они снова отправились в офис "Мобил Элемента" за объяснениями. Чем это закончилось?
— Вот жилищник отключает водоотведение. То есть, я так понимаю, во двор буду бегать.
Михаил Тюфлин должен коммунальщикам 24 тысячи рублей — квартплату за полгода. Хотя деньги исправно переводил в офисах посреднической конторы — компании "Мобил Элемент".
"Сначала меня "кормили", что платеж будет через три дня, потом через три дня сказали, что через две недели", — рассказывает он.
Теперь общение Михаила с сотрудниками "Мобил Элемент" выглядит так: "Вот, меня еще выводят насильно, видите, схватили меня за руку!"
Сотни людей по всей Москве ежедневно штурмуют офисы "Мобил Элемент". В ответ слышат уже заученную фразу администраторов: "Был технический сбой, всем все пройдет. Более подробную информацию на горячей линии вам скажут".
Про некий технический сбой людям рассказывают уже несколько месяцев, а на горячую линию просто не дозвониться.
— Оплачивала "Мосэнерго" и ЖКХ, октябрь, ноябрь. Счета не пришли — узнали вот в апреле!
— В отделение милиции писали, нам сказали — бесполезно. Я говорю: какие будут дальше действия? "А платите опять!" — они так смеются.
И многие платили — иначе попросту остались бы без света и воды. Под давлением администратор все же дала номер некоего менеджера из главного офиса по имени Павел. Тот принял заявления людей о возврате денег.
— Через сколько поступят платежи?
— Я думаю, сейчас если все нормально будет, в течение второй половины дня сегодня.
Те, кто не поверил на слово, отправились в главный офис в бизнес-центр с усиленной охраной. Пришлось представляться клиентами соседнего фитнес-клуба, чтобы попасть внутрь. На пороге встретил тот самый Павел.
— А чего вы в милицию не идете? В суд можно иск подать. Тоже, может, пойдет побыстрее.
"Он сказал, что он не работает с обычными клиентами, в его обязанности входит работа только через органы. То есть, если ты обращаешься в полицию, то люди выходят на него, и он помогает", — говорит Валерия Попова.
Интересная схема работы с клиентами: чтобы вернуть свои деньги, нужно подключать полицию.
"Сотрудники, руководство данной компании могло бы заранее известить либо "Мосэнергосбыт", либо самих потребителей о том, что произошел какой-то сбой в платежной системе и так далее, и будет задержка по факту оплаты. Данного действия не было сделано, поэтому, на мой взгляд, здесь мошенничество чистой воды", — говорит юрист Дмитрий Фаустов.
Пострадавшие неоднократно пытались добиться возбуждения уголовного дела в отношении "Мобил Элемент" — пока безрезультатно. Но этой историей уже заинтересовалась московская прокуратура.
"Прокуратурой Центрального административного округа необоснованное процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту отменено. Результаты проверки поставлены на контроль", — рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры г. Москвы Людмила Нефедова.
Пока идет проверка, юристы советуют людям готовить коллективные обращения в суд. Помощь с исками готов оказать Роспотребнадзор.
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