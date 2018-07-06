Прокуратура занялась делом компании "Мобил Элемент"

На счетах этой компании зависли коммунальные платежи тысяч москвичей. Сотрудники долго объясняли все техническим сбоем, но за несколько месяцев деньги так и не нашлись, а жителям начали отключать воду за неуплату. Они снова отправились в офис "Мобил Элемента" за объяснениями. Чем это закончилось?

— Вот жилищник отключает водоотведение. То есть, я так понимаю, во двор буду бегать.

Михаил Тюфлин должен коммунальщикам 24 тысячи рублей — квартплату за полгода. Хотя деньги исправно переводил в офисах посреднической конторы — компании "Мобил Элемент".

"Сначала меня "кормили", что платеж будет через три дня, потом через три дня сказали, что через две недели", — рассказывает он.

Теперь общение Михаила с сотрудниками "Мобил Элемент" выглядит так: "Вот, меня еще выводят насильно, видите, схватили меня за руку!"

Сотни людей по всей Москве ежедневно штурмуют офисы "Мобил Элемент". В ответ слышат уже заученную фразу администраторов: "Был технический сбой, всем все пройдет. Более подробную информацию на горячей линии вам скажут".

Про некий технический сбой людям рассказывают уже несколько месяцев, а на горячую линию просто не дозвониться.

— Оплачивала "Мосэнерго" и ЖКХ, октябрь, ноябрь. Счета не пришли — узнали вот в апреле!

— В отделение милиции писали, нам сказали — бесполезно. Я говорю: какие будут дальше действия? "А платите опять!" — они так смеются.

И многие платили — иначе попросту остались бы без света и воды. Под давлением администратор все же дала номер некоего менеджера из главного офиса по имени Павел. Тот принял заявления людей о возврате денег.

— Через сколько поступят платежи?

— Я думаю, сейчас если все нормально будет, в течение второй половины дня сегодня.

Те, кто не поверил на слово, отправились в главный офис в бизнес-центр с усиленной охраной. Пришлось представляться клиентами соседнего фитнес-клуба, чтобы попасть внутрь. На пороге встретил тот самый Павел.

— А чего вы в милицию не идете? В суд можно иск подать. Тоже, может, пойдет побыстрее.

"Он сказал, что он не работает с обычными клиентами, в его обязанности входит работа только через органы. То есть, если ты обращаешься в полицию, то люди выходят на него, и он помогает", — говорит Валерия Попова.

Интересная схема работы с клиентами: чтобы вернуть свои деньги, нужно подключать полицию.

"Сотрудники, руководство данной компании могло бы заранее известить либо "Мосэнергосбыт", либо самих потребителей о том, что произошел какой-то сбой в платежной системе и так далее, и будет задержка по факту оплаты. Данного действия не было сделано, поэтому, на мой взгляд, здесь мошенничество чистой воды", — говорит юрист Дмитрий Фаустов.

Пострадавшие неоднократно пытались добиться возбуждения уголовного дела в отношении "Мобил Элемент" — пока безрезультатно. Но этой историей уже заинтересовалась московская прокуратура.

"Прокуратурой Центрального административного округа необоснованное процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту отменено. Результаты проверки поставлены на контроль", — рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры г. Москвы Людмила Нефедова.

Пока идет проверка, юристы советуют людям готовить коллективные обращения в суд. Помощь с исками готов оказать Роспотребнадзор.