Погода на выходные: будет по-летнему тепло

В предстоящие выходные малоподвижный заполняющийся циклон станет причиной стабилизации атмосферных процессов в большинстве регионов средней полосы европейской части России. Атмосферное давление сохранится ниже климатической нормы, остальные параметры погоды будут соответствовать средним многолетним значениям, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве будет облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди, температура +22…+24°, ветер западной четверти 3-8 метров в секунду, атмосферное давление стабильное, ниже нормы, 740 мм рт. ст.

В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем +18…+20°. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду.

На Русском Севере без осадков будет только в Заполярье, южнее — пройдут дожди, местами сильные. В Мурманске и Нарьян-Маре – солнечно, +18…+20°. В Вологде, Архангельске и Сыктывкаре — дождливо, +19…+22°.

В Поволжье преимущественно облачно, дожди, местами сильные, возможны грозы. В Кирове, Йошкар-Оле и Чебоксарах, Пензе +22…+25°. В Самаре и Саратове — дожди маловероятны, днем +28…+30°.

На юге страны кратковременные дожди, грозы с градом и порывистым ветром пройдут только в горах. В Симферополе, Краснодаре и Ставрополе +29…+32°, Сочи +25…+27°, в Нальчике +23…+26°.

В Уральском регионе в субботу солнечно, в воскресенье пройдут кратковременные дожди с грозами, похолодает. В Екатеринбурге, Тюмени и Кургане в субботу +27…+29°, в воскресенье +19…+22°.

На юге Сибири, благодаря антициклону, будет солнечно, без осадков. В Томске, Новосибирске и Кемерово +20…+23°.

В Прибайкалье сильные дожди пройдут на севере Бурятии и Забайкальского края. В Иркутске, Улан-Удэ и в Чите +19…+22°.

На юге и востоке Дальнего Востока дожди пройдут только в северо-западе Хабаровского края и на востоке Приамурья. В Благовещенске и в Хабаровске +25…+27°, во Владивостоке +15…+18°.