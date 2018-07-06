Китай ввел свои пошлины в ответ на американские

Китай ввел ввозную 25-процентную пошлину на импорт американских товаров объемом в 34 миллиарда долларов в ответ на аналогичные действия со стороны США, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное таможенной управление КНР.

США с полуночи6 июля ввели ввозную пошлину на импорт 818 наименований товаров из Китай общим объемом 34 миллиарда долларов.

16 июня Комиссия по тарифам Госсовета КНР объявила о том, что Китай введет пошлину на 659 наименований американских товаров. В первом списке значилась сельхозпродукция, автомобили и продукция водного промысла, во втором списке из 141 позиции – продукция химической промышленности, медоборудование и энергетическая продукция.