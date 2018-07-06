Нападающий Эдер покинул "Локомотив" и вернулся в "Лилль"

Португальский нападающий Эдер, выступавший в прошлом сезоне за московский "Локомотив" и ставший в его составе чемпионом России, вернулся во французский "Лилль". Срок аренды 30-летнего футболиста завершился.

В прошлом сезоне Эдер был арендован "Локомотивом". Португалец сыграл за "Локомотив" 17 встреч, в которых забил 4 мяча. На счету Эдера гол в ворота "Зенита", принесший "Зениту" чемпионский титул. Однако "Локомотив" не стал продлевать арендное соглашение.

На последнем чемпионате Европы Эдер забил единственный мяч в финальном матче, чем обеспечил португальской сборной титул чемпиона Европы. Однако автору золотого гола не нашлось места в составе сборной Португалии на чемпионате мира 2018.