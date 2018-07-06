Путин: для цифровой эпохи нужна свобода

Меры безопасности и регулирования цифровой сферы не должны мешать ее развитию и прогрессу. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме по кибербезопасности. Прямую трансляцию форума ведет телеканал "Россия 24".

"Для бурной цифровой эпохи нужна свобода — свобода общения, коммуникаций, обмен опытом и идеями", — подчеркнул Путин.

Поэтому особенно важно выработать "единые правила игры, общий для всех международный стандарт, которые максимально учитывали права и интересы всех государств".

По словам президента, ущерб от кибератак во всем в мире в прошлом году составил около триллиона долларов. И, по мнению экспертов, "если не принимать эффективных, результативных мер, ущерб будет еще больше". Кроме того, в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года на треть выросло количество кибератак на российские ресурсы.

"Убежден, что их нейтрализация и в целом обеспечение кибербезопасности — это государственная задача", — подчеркнул президент.

По его мнению, для решения этой проблемы необходимо объединять усилия правоохранительных органов, деловых кругов, общественных организаций и самих граждан.

Путин сообщил, что в России будет создана система обмена информацией между разными компаниями и правоохранительными органами, которая позволит координировать действия при реагировании на киберугрозы. В частности, по его словам, "будет реализована инициатива бизнеса по формированию системы автоматизированного обмена информацией об угрозах в цифровом пространстве".

"При кибератаках эта система позволит лучше координировать действия, операторов связи, кредитных организаций, интернет-компаний с правоохранительными органами и тем самым оперативно ликвидировать возникающие угрозы", — сказал Путин.

Российский лидер считает, что нужно, чтобы действующее в России программное обеспечение и инфраструктура связи основывались на отечественных технологиях. Однако, по его мнению, это должно делаться не в ущерб конкуренции. "Речь идет о конкурентоспособных продуктах", — уточнил президент.