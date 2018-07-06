В Китае женщину впервые назначили командиром боевого корабля

Вей Хуйсяо – первая женщина, которая возглавила экипаж боевого корабля флота КНР. Правда, пока ее должность – исполняющая обязанности. Однако в ближайшее время 41-летняя "офицерша" должна пройти аттестацию и официально занять командирское кресло на ходовом мостике эсминца "Чжэнчжоку", пишет военный блог bmpd со ссылкой на китайские СМИ.

Биография Вей Хуйсяо очень богатая. По образованию она метеоролог. Какое-то время работала в телекоммуникационной компании, преподавала в тибетской школе и в Коммунистическом университете трудящихся Китая. Там она получил степень доктора наук и подала прошение о переводе в военно-морские силы КНР.

Первым местом ее службы стал китайский авианосец "Ляонин", где она была заместителем командира штурманской боевой части. Потом она сама возглавила штурманскую БЧ на эсминце "Чаньчунь", а позднее ее повысили до старпома.

Сейчас в ряде стран женщины-адмиралы встречаются часто. Особенно в ВМС Соединенных Штатов. Например, Нора Тайсон около пяти лет руководила авианосной ударной группой. А это 13 кораблей, 80 самолетов и около 9 тысяч моряков. А в 2015 году она стала первой женщиной, под началом которой оказался целый третий флот.