Путин знает, как общество реагирует на пенсионную реформу

Президент РФ Владимир Путин получает всю информацию, связанную с изменением пенсионного законодательства и знаком с реакцией на эти предложения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он пояснил, что в настоящее время "проработка этой темы" ведется по линии правительство-законодательные органы.

"Разумеется, президент в курсе реакции на соответствующие инициативы и соответствующие предлагаемые параметры", — приводит слова Пескова "Интерфакс".

Путин получает всю информацию не только по вопросам различной важности и по различным каналам, что позволяет ему обладать объективной точкой зрения, пояснил пресс-секретарь. Он добавил, что президент никогда не ограничивается сухими отчетами и знакомится с иными источниками информации.