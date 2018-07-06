Горящий грузовик перекрыл мост на трассе Москва – Петербург. Видео

В сети размещены кадры последствий дорожного ЧП, произошедшего утром в пятницу, 6 июля, на участке скоростной автомобильной дороги М-11 Москва — Санкт-Петербург в Новгородской области.

На мосту через реку по неизвестной пока причине загорелся грузовик. Полыхающая фуру перегородила движение по трассе в одну сторону.

По данным местных СМИ, на место возгорания прибыли сотрудники МЧС, справившиеся с огнем.

О пострадавших пока не сообщается.