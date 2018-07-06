Спецкор ВГТРК: cпасти тайских детей с помощью акваланга нереально

После гибели опытного тайского дайвера, который устанавливал баллоны с кислородом по маршруту предполагаемого спасения детей из затопленной пещеры, стало понятно, что этот способ невозможен. Об этом сообщил специальный корреспондент ВГТРК Сергей Мингажев в эфире программы "60 минут".

Эта гибель вызывает у всех закономерный вопрос, насколько оправдан риск с попыткой, чтобы дети повторили путь длиной почти в пять километров. При том, что школьники не только не обладают опытом подводного плавания, некоторые из них, как выяснилось, вообще не умеют плавать.

Тем временем, тайские власти обнародовали предполагаемый маршрут спасения. "Он очень сложный, там три затопленных участка, сильное течение, нулевая видимость. И в некоторых местах настолько узко, что профессиональные подводники для того, чтобы пробраться под водой, должны снимать с себя экипировку, — пояснил Сергей Мингажев. — Говорить о реалистичности сценария того, чтобы вывести детей таким способом, пока очень сложно. Власти по-прежнему пытаются откачать воду из пещеры. Однако сегодня начала портиться погода. Если начнутся мусонные дожди, то все попытки откачать воду, пойдут прахом. Фактически остается два сценария: либо рисковать здоровьем и жизнью детей, либо ждать окончания мусонных дождей, а это может затянуться до октября. И еще одна проблема возникла: в пещере начал падать уровень кислорода. Потому что, помимо детей, с ними постоянно находятся 10 взрослых. Эта проблема не критична, власти пытаются в ближайшее время протянуть туда специальные шланги, чтобы поддерживать вентиляцию в пещере".

23 июня группа из 12 мальчиков, возрастом от 11 до 16 лет, и их тренер отправились в горный парк Таиланда, где решили посетить пещеру. Из-за сильных ливней вход в пещеру затопило, и дети оказались заблокированы в ней. Главное препятствие для эвакуации — полностью затопленные участки. Часть из них можно преодолеть с аквалангом, а некоторые только с водолазным оборудованием.