Ивановские ассенизаторы потушили полыхающую "Газель" подручными средствами. Видео

В пятницу, 6 июля, на улице Парижской Коммуны произошло возгорание фургона – очевидец снял на видео пожар и добровольных огнеборцев, успешно справившихся с ситуацией.

Как сообщают местные СМИ, причиной инцидента стала неисправная проводка в "Газели".

Проезжавшие мимо ассенизаторы решили вмешаться и решительно включились в борьбу с огнем. Они развернули шланг и залили огонь содержимым своей машины.

В результате ЧП никто не пострадал, о реакции владельца частично сгоревшего транспортного средства пока не сообщается.