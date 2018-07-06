Корреспондент ВГТРК рассказал, как казнили "Аум Синрике"

Спецкор ВГТРК в Токио, один из самых сильных японистов России Сергей Мингажев побывал в японской тюрьме, где казнили основателя секты "Аум Синрике" (запрещена в России) и шестерых его приспешников. В эфире программы "60 минут" Мингажев рассказал, как реализуется закон о смертной казни.

Приговор приводят в исполнение через несколько дней после того, как министр юстиции подпишет специальный указ. "Каждый, кто занимает этот пост, исходит из своих морально-нравственных представлений", — отметил корреспондент.

"Казнь проходит в комнате, разделенной надвое. Место, где должен стоять приговоренный, обозначено кругом. За перегородкой три кнопки, на которые одновременно должны нажать три человека. Только одна из них приводит механизм в действие, после чего пол под приговоренным проваливается. Это сделано для того, чтобы избавить исполнителя от чувства вины", — рассказал Мингажев.

6 июля 2018 года в Японии казнили основателя секты "Аум Синрике" и шестерых его приспешников. По опросам общественного мнения, 85% японцев выступают за сохранение смертной казни.

Напомним, секта "Аум Синрике" была организована в 1987 году Секо Асахарой. В 1994 году адепты "Аум Синрике" распылили газ зарин в городе Мацумото, погибли семь человек. В марте 1995 года сектанты распылили зарин в метро Токио, 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления. Тогда полиция арестовала около 30 руководителей секты, 13 из них, в том числе и Асахаре, вынесены смертные приговоры.