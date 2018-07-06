Палатка с пиротехникой выпустила в небо фейерверков на четыре тысячи долларов

Небольшой городок Мадисонвилл в штате Кентукки прогремел на все США, когда свидетели неожиданного салюта, возникшего из-за пожара, начали распространять снятое на видео огненное шоу.

Ночью, 5 июля, жители Мадисонвилла были разбужены яркими вспышками и громкими хлопками: загорелась палатка с пиротехникой. Салют из разноцветных огней развеял тьму, и некоторые очевидцы воспользовались случаем и сняли незапланированный праздник на свои телефоны.

Наутро выяснилось, что в сожженной дотла палатке находилось пиротехники на четыре тысячи долларов. По словам полиции, за предыдущие сутки в городе произошло три пожара, причем в двух случаях горели палатки с фейерверками, одну из которых, впрочем, удалось быстро потушить. От огня никто не пострадал.

Стражи органов правопорядка заявили о своей уверенности в том, что все три пожара возникли из-за поджога. В настоящее время полиция занимается расследованием происшествия.