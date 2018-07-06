Футболисты Англии сыграют со шведами с "чистого листа"

Руководство сборной Англии решило не проводить предматчевую тренировку накануне четвертьфинальной встречи чемпионата мира по футболу против команды Швеции. Британцы приедут в Самару в самый последний момент, оставаясь на своей базе под Санкт-Петербургом.

"Тренировки в Самаре не будет, только официальная пресс-конференция, — цитирует ТАСС пресс-службу сборной Англии. – Утром в пятницу команда тренировалась в Репине [поселок в Ленинградской области, — прим. ред.].

Матч между футболистами Англии и Швеции пройдет 7 июля на "Самара-Арене". Начало встречи в 17:00 по московскому времени. Ни англичане, ни шведы не играли на групповом этапе и в первой встрече плей-офф в Самара, так что для обеих команд игра там будет с "чистого листа".