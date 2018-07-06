Прокуратура поручила проверить информацию о покушении на Винника

Генеральная прокуратура РФ поручила Следственному комитету проверить информацию о готовившемся покушении на россиянина Александра Винника, который находится в греческой тюрьме.

Кроме того, как сообщает РИА Новости, прокуратура направила Греции новый запрос о выдаче Винника. В мае он обратился в Генпрокуратуру с заявлениями о явке с повинной, где признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере. По результатам проверки в отношении него было возбуждено уголовное дело. Суд вынес решение о заочном аресте.

Специалист по криптовалютам 28-летний Александр Винник был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США. Там его обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов.

В мае появилась информация о том, что в тюрьме Винника планировали убить. Преступники хотели использовать тактильный яд — "втереть в одежду, вещи с помощью уголовников, находящихся в одной тюрьме с ним". Полиция узнала о возможном нападении и усилила меры безопасности.