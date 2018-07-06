Россия предложила Индии строить подлодки вместе

Россия готова передать Индии все технологии для производства дизель-электрических подводных лодок. По мнению журналистов, Москва предлагает выгодную альтернативу тендеру на поставку 6 субмарин, который объявил Нью Дели, так как покупатель сможет построить любое количество кораблей и за меньшие деньги, пишет издание The Economic Times со ссылкой на собственные источники.

Россия обещает учесть все требования индийских партнеров, например, вооружить новые подлодки ракетами BrahMos. Кроме того, две страны могут начать совместную разработку воздухонезависимого двигателя для субмарин.

Нью Дели объявило, что собирается прибрести несколько дизель-электрических подлодок в конце июля 2017 года. Общая сумма тендера составила примерно 10 миллиардов долларов. Приглашения принять участие в тендере получили российский "Рособоронэкспорт", японские компании Kawasaki и Mitsubishi, французская Naval Group, испанская Navantia и многие другие.