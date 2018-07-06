Уимблдон. Екатерина Макарова выиграла матч третьего круга

Олимпийская чемпионка в парном разряде российская теннисистка Екатерина Макарова прошла в четвертый круг главного травяного турнира этого лета – лондонского Уимблдона. В третьем круге ее соперницей была чешская спортсменка Люция Шафаржова.

Россиянка во втором круге преподнесла сенсацию, переиграв вторую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки. И вот в игре с Шафаржовой Макарова сама была на грани поражения. Проиграв первый сет (4:6), она с трудом взяла второй с тем же счетом. И лишь в третьей партии Катя была похожа сама на себя, победив – 6:1.