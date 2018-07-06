Тема:

Спасение детей в Таиланде 1 час назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
6 июля 201815:42

Илон Маск направит инженеров на спасение детей в Таиланде

Знаменитый бизнесмен Илон Маск отправил в Таиланд команду инженеров, чтобы спасти подростков, которые застряли вместе с тренером в пещере Кхао Луанг на севере страны. Всего в западне находятся 13 человек, сообщает Bloomberg.

О том, что основатель Space X и Boring Co собирает поисковую команду, чтобы отправить ее в Таиланд, Илон Маск написал в своем "Твиттере".
 

К настоящему моменту школьники вместе с преподавателем находятся под землей уже почти две недели.

Протяженность пещеры, где оказались учащиеся, составляет почти 10 километров. В ней несколько входов и выходов, а также большие пространства, где пострадавшие прячутся от прибывающей воды.

Ранее сообщалось, что сотрудники тайского национального парка 23 июня нашли возле входа в пещеру велосипеды, мотоцикл и спортивный инвентарь. Позже выяснилось, что эти вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру, которые несколько дней назад пропали во время экскурсии.

Представители компании Илона Маска готовы предоставить тайским властям бурильную технику, оборудование для откачки воды, а также энергобатареи высокой мощности.

Спасатели уже пробурили ряд отверстий, однако добраться до пострадавших им пока не удалось.

Ранее по теме

Сейчас

16:20

Россия ввела дополнительные пошлины на американские товары

16:09

В Литве пьяные военные обстреляли роддом

14:44

Экс-премьеру Пакистана дали 10 лет тюрьмы

14:19

Путин знает, как общество реагирует на пенсионную реформу

13:51

Путин предлагает миру общие правила игры в цифровой сфере

13:30

Китай ввел свои пошлины в ответ на американские

13:06

В Москве арестовали британского болельщика по запросу Эмиратов

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Россия ввела дополнительные пошлины на американские товары

Россия ввела дополнительные пошлины на американские товары

53 минуты назад

Трансляции

Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Уругвай - Франция
20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Бразилия - Бельгия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 6 июля

Завтра, 7 июля

16:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Швеция - Англия
Все трансляции
Корреспондент ВГТРК рассказал, как казнили "Аум Синрике"

Корреспондент ВГТРК рассказал, как казнили "Аум Синрике"

1 час назад
Полицейские разоблачили на ЧМ по футболу банды карманников-иностранцев

Полицейские разоблачили на ЧМ по футболу банды карманников-иностранцев

28 минут назад
Илон Маск направит инженеров на спасение детей в Таиланде

Илон Маск направит инженеров на спасение детей в Таиланде

1 час назад
Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Уругвай - Франция. Прямая трансляция

Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Уругвай - Франция. Прямая трансляция

35 минут назад
"Богатый сэр" Вилли Токарев рассказал, кто его назвал в честь Ленина

"Богатый сэр" Вилли Токарев рассказал, кто его назвал в честь Ленина

1 час назад
Самые странные и опасные секты современности

Самые странные и опасные секты современности

6 часов назад
Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

28.06.2018 13:20
Сборная России проведет матч с хорватами в красной форме

Сборная России проведет матч с хорватами в красной форме

1 час назад
Владимир Путин встретился со звездами мирового футбола

Владимир Путин встретился со звездами мирового футбола

5 часов назад
Это ваш шанс! Заполните анкету на сайте этосвоё.рф и станьте миллионером!

Это ваш шанс! Заполните анкету на сайте этосвоё.рф и станьте миллионером!

4 часа назад
Выиграйте поездку в Тунис!

Выиграйте поездку в Тунис!

4 часа назад
Конец "Аум Синрикё": вместе с Асахарой повесили его приспешников

Конец "Аум Синрикё": вместе с Асахарой повесили его приспешников

12 часов назад
Телеканал "Россия 1" покажет оба полуфинала чемпионата мира в прямом эфире

Телеканал "Россия 1" покажет оба полуфинала чемпионата мира в прямом эфире

03.07.2018 10:33
Банк России может выпустить монету номиналом 1/2 рубля

Банк России может выпустить монету номиналом 1/2 рубля

34 минуты назад
Украинский велосипедист пробил боковое стекло микроавтобуса в ДТП. Видео

Украинский велосипедист пробил боковое стекло микроавтобуса в ДТП. Видео

35 минут назад
Палатка с пиротехникой выпустила в небо фейерверков на четыре тысячи долларов

Палатка с пиротехникой выпустила в небо фейерверков на четыре тысячи долларов

2 часа назад
Спецкор ВГТРК: cпасти тайских детей с помощью акваланга нереально

Спецкор ВГТРК: cпасти тайских детей с помощью акваланга нереально

2 часа назад
Ивановские ассенизаторы потушили полыхающую "Газель" подручными средствами. Видео

Ивановские ассенизаторы потушили полыхающую "Газель" подручными средствами. Видео

2 часа назад
Экс-премьеру Пакистана дали 10 лет тюрьмы

Экс-премьеру Пакистана дали 10 лет тюрьмы

2 часа назад
Немецкого болельщика просят наградить за спасение пострадавшего в ДТП в Сочи

Немецкого болельщика просят наградить за спасение пострадавшего в ДТП в Сочи

2 часа назад
Станислав Черчесов: мы идем к своей цели, а не мечтаем

Станислав Черчесов: мы идем к своей цели, а не мечтаем

2 часа назад
Путин знает, как общество реагирует на пенсионную реформу

Путин знает, как общество реагирует на пенсионную реформу

2 часа назад
Горящий грузовик перекрыл мост на трассе Москва – Петербург. Видео

Горящий грузовик перекрыл мост на трассе Москва – Петербург. Видео

2 часа назад
Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

3 часа назад
Путин: для цифровой эпохи нужна свобода

Путин: для цифровой эпохи нужна свобода

3 часа назад
Эксперты выяснили, какие машины дешевеют быстрее всего

Эксперты выяснили, какие машины дешевеют быстрее всего

3 часа назад
Уголовное дело о "сбыте" наркотиков матерью ребенка-инвалида отменено

Уголовное дело о "сбыте" наркотиков матерью ребенка-инвалида отменено

3 часа назад
Китай ввел свои пошлины в ответ на американские

Китай ввел свои пошлины в ответ на американские

3 часа назад
Ощущение молодости может означать замедленное старение мозга

Ощущение молодости может означать замедленное старение мозга

4 часа назад
За "Ё-мобили" попросили миллионы

За "Ё-мобили" попросили миллионы

4 часа назад
6 причин, почему игры могут вызывать зависимость

6 причин, почему игры могут вызывать зависимость

4 часа назад
В Германии скончался писатель Олег Юрьев

В Германии скончался писатель Олег Юрьев

4 часа назад
Плохая атмосфера: фамильный особняк Пороховщикова стал прибежищем бомжей

Плохая атмосфера: фамильный особняк Пороховщикова стал прибежищем бомжей

4 часа назад
Минобороны Украины назвало причины гибели военных на Ровенском полигоне

Минобороны Украины назвало причины гибели военных на Ровенском полигоне

5 часов назад
О футболе. С точки зрения девочки

О футболе. С точки зрения девочки

5 часов назад
10 самых дорогих книг в истории

10 самых дорогих книг в истории

5 часов назад
Угнал и сломал? Возмести! Власти готовят новый законопроект против автоугонщиков

Угнал и сломал? Возмести! Власти готовят новый законопроект против автоугонщиков

5 часов назад
Психические расстройства в России стали встречаться реже

Психические расстройства в России стали встречаться реже

5 часов назад
Сергей Пенкин уснул на лавочке в Москве, и у него все украли

Сергей Пенкин уснул на лавочке в Москве, и у него все украли

5 часов назад
Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

6 часов назад
Suzuki рассказала о европейской версии Jimny (она приедет и к нам)

Suzuki рассказала о европейской версии Jimny (она приедет и к нам)

6 часов назад
Россиянин разлил в тбилисском аэропорту отравляющее вещество

Россиянин разлил в тбилисском аэропорту отравляющее вещество

6 часов назад
В Интернете разгорелась дискуссия вокруг бранных слов в мультфильме "Суперсемейка 2"

В Интернете разгорелась дискуссия вокруг бранных слов в мультфильме "Суперсемейка 2"

6 часов назад
Жить или не жить? Зачем люди покупают недорогие квартиры

Жить или не жить? Зачем люди покупают недорогие квартиры

7 часов назад
"Реал" подписал контракт с защитником сборной Испании

"Реал" подписал контракт с защитником сборной Испании

15 часов назад
США опубликовали видеозаписи своих ядерных испытаний

США опубликовали видеозаписи своих ядерных испытаний

16 часов назад
Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

23 часа назад
"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

04.07.2018 17:30
Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

04.07.2018 16:33
Турция поможет клиентам "Натали Турс"

Турция поможет клиентам "Натали Турс"

2 часа назад