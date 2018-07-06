Тема:
Спасение детей в Таиланде 1 час назад
Илон Маск направит инженеров на спасение детей в Таиланде
Знаменитый бизнесмен Илон Маск отправил в Таиланд команду инженеров, чтобы спасти подростков, которые застряли вместе с тренером в пещере Кхао Луанг на севере страны. Всего в западне находятся 13 человек, сообщает Bloomberg.
О том, что основатель Space X и Boring Co собирает поисковую команду, чтобы отправить ее в Таиланд, Илон Маск написал в своем "Твиттере".
SpaceX & Boring Co engineers headed to Thailand tomorrow to see if we can be helpful to govt. There are probably many complexities that are hard to appreciate without being there in person.— Elon Musk (@elonmusk) 6 июля 2018 г.
К настоящему моменту школьники вместе с преподавателем находятся под землей уже почти две недели.
Протяженность пещеры, где оказались учащиеся, составляет почти 10 километров. В ней несколько входов и выходов, а также большие пространства, где пострадавшие прячутся от прибывающей воды.
Ранее сообщалось, что сотрудники тайского национального парка 23 июня нашли возле входа в пещеру велосипеды, мотоцикл и спортивный инвентарь. Позже выяснилось, что эти вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру, которые несколько дней назад пропали во время экскурсии.
Представители компании Илона Маска готовы предоставить тайским властям бурильную технику, оборудование для откачки воды, а также энергобатареи высокой мощности.
Спасатели уже пробурили ряд отверстий, однако добраться до пострадавших им пока не удалось.
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