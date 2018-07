Илон Маск направит инженеров на спасение детей в Таиланде

Знаменитый бизнесмен Илон Маск отправил в Таиланд команду инженеров, чтобы спасти подростков, которые застряли вместе с тренером в пещере Кхао Луанг на севере страны. Всего в западне находятся 13 человек, сообщает Bloomberg.

О том, что основатель Space X и Boring Co собирает поисковую команду, чтобы отправить ее в Таиланд, Илон Маск написал в своем "Твиттере".



SpaceX & Boring Co engineers headed to Thailand tomorrow to see if we can be helpful to govt. There are probably many complexities that are hard to appreciate without being there in person.